Fransa'da, Paris ve Maccabi Tel-Aviv basketbol takımlarının karşılaşması protesto edildi
Fransa'da Filistin destekçileri, Paris ve Maccabi Tel-Aviv basketbol kulüpleri arasındaki karşılaşmayı protesto etti.
Paris
Paris ve Maccabi Tel-Aviv basketbol takımları arasındaki karşılaşma, Fransa'nın başkenti Paris'teki Adidas Arena'da düzenlendi.
Başkentte toplanan Filistin destekçileri, iki kulüp arasındaki karşılaşmayı protesto etti.
Ellerinde Filistin bayrakları ve "Filistin'de adalet" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı" sloganları attı.
Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstererek, Tel Aviv yönetimini destekleyen firmaların boykot edilmesi çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.