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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor, İsrail-Filistin çatışması

Fransa'da, Paris ve Maccabi Tel-Aviv basketbol takımlarının karşılaşması protesto edildi

Fransa'da Filistin destekçileri, Paris ve Maccabi Tel-Aviv basketbol kulüpleri arasındaki karşılaşmayı protesto etti.

Esra Taşkın  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Fransa'da, Paris ve Maccabi Tel-Aviv basketbol takımlarının karşılaşması protesto edildi

Paris

Paris ve Maccabi Tel-Aviv basketbol takımları arasındaki karşılaşma, Fransa'nın başkenti Paris'teki Adidas Arena'da düzenlendi.

Başkentte toplanan Filistin destekçileri, iki kulüp arasındaki karşılaşmayı protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları ve "Filistin'de adalet" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstererek, Tel Aviv yönetimini destekleyen firmaların boykot edilmesi çağrısında bulundu.​​​​​​​

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