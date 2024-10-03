FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe Opet

İstanbul
Dün 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra taraftarların sahaya yabancı madde atmasından dolayı durdurulan ve ertelenen karşılaşma, bugün kaldığı yerden devam etti. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Fenerbahçe Opet, pota altında Badiane ile etkili oldu. Beşiktaş ise Mühl'ün dış atışlardan bulduğu isabetlerle rakibinin farkı açmasını önledi. İlk çeyreğin son 1,5 dakikasında karşılıklı top kayıpları ve hatalardan dolayı sayı olmadı ve ikinci çeyreğe 16-16 beraberlikle gidildi.
Fenerbahçe Opet oyuncusu Milic'in turnikeden bulduğu sayıyla başlayan ikinci periyotta Fenerbahçe, rakibini pota altından zorlamaya devam etti. Hillsman ve Winterburn ile etkili olan Beşiktaş, 18. dakikada Elif Bayram'ın turnikesiyle farkı 6 sayıya çıkardı: 35-29. İlk yarının bitmesine 2 saniye kala Fenerbahçe Opet, Allemand'ın turnikesiyle 2 sayılık basket buldu ve soyunma odasına Beşiktaş'ın 37-33 üstünlüğüyle gidildi.
Fenerbahçe Opet, üçüncü periyoda tempoyu artırarak başladı. Atkins'in üç sayılık basketinin ardından Williams'la da dış atış isabeti bulan Fenerbahçe Opet, 22. dakikada öne geçti: 37-39. 28. dakikada Beşiktaşlı Mühl, ayağının kayması sonucu sakatlandı ve maça 5 dakika ara verildi. Mühl, salonu sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Maçın üçüncü periyodu Winterburn'ün son saniyede attığı üç sayılık basket sonrası Fenerbahçe Opet'in 55-51 üstünlüğüyle sona erdi.
Son periyot, sarı-lacivertli Sevgi Uzun'un orta mesafeden basketiyle başladı. Sert savunma yaparak rakibine hücumda şans tanımayan Fenerbahçe Opet, 38. dakikada Badiane'nin serbest atıştan bulduğu sayıyla farkı 20'ye çıkardı: 59-79. Maçın sonuna kadar etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, karşılaşmayı 79-63 kazanarak FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Bakan Bak'tan kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İlk kez iki Türk takımının karşılaştığı Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa müsabakasını gururla izledik. Geçen sezonun FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet ile FIBA Avrupa Kupası finalisti Beşiktaş arasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta rakibini yenerek Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kazanan Fenerbahçe Opet'i tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da sergilediği performanstan dolayı kutluyorum. Bu sezon Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek olan kulüplerimize başarılar diliyorum."
Fenerbahçe Opet kupasını aldı
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.
Üst üste ikince kez bu kupayı kazanan Fenerbahçe Opet'in oyuncularına madalyaları verildi. FIBA Avrupa Genel Sekreteri Kamil Novak, FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı sarı-lacivertli oyunculara takdim etti.
Alperi Onar ve Emma Meesseman, kupayı kaldırdıktan sonra takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.
Karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" ödülü ise Fenerbahçe Opet'in oyuncusu Gabby Williams'ın oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.