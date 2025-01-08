Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i konuk edecek
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i ağırlayacak.
İstanbul
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Anadolu Efes'i 84-76 mağlup edip 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Fenerbahçe Beko, 18. maçında 11. galibiyetini alarak ilk 6 içindeki yerini korudu.
19 haftada 3 kez kazanan ALBA Berlin ise ligde son sırada bulunuyor.
Ligin 13. haftasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı deplasmanda 90-88 yenen ALBA Berlin, bu maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmadan da yenik ayrıldı.
İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Fenerbahçe Beko 9 galibiyet alırken, ALBA Berlin ise 4 maçta sevinen taraf oldu.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakayı da kazanmayı başardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.