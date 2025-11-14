Dolar
42.33
Euro
49.27
Altın
4,171.27
ETH/USDT
3,173.10
BTC/USDT
97,047.00
BIST 100
10,594.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için Kayseri'de cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Cem Ciritci ve Onuralp Bitim'den, Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) çift maç haftasında iki İsrail takımını Almanya'da mağlup eden Fenerbahçe Beko'da yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci ve basketbolcu Onuralp Bitim, taraftarlara teşekkür etti.

Bozhan Memiş  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Cem Ciritci ve Onuralp Bitim'den, Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Münih

Almanya'nın Münih kentinde bulunan SAP Garden'da önce Maccabi Rapyd'i 84-75, ardından da Hapoel IBI'yi 74-68 mağlup eden sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci ve basketbolcu Onuralp Bitim, AA muhabirine birlikte açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fenerbahçe Beko'nun hem Maccabi Rapyd hem de Hapoel IBI karşısında çok iyi mücadeleler ortaya koyduğunu belirten Ciritci, her iki maça da çok iyi hazırlanarak karşılıklarını aldıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu ekibine ve Landshut Fenerbahçeliler Derneği'ne teşekkür eden Ciritci, "Burada evimizde gibi hissettik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Olaysız iki maç oynandı. Çok iyi mücadelelerle iki maçı kazandık. Çok mutlu şekilde Türkiye'ye dönüyoruz." ifadelerini kullandı kullandı.

"Beni zor tuttular"

Karşılaşmanın son bölümlerinde Onuralp Bitim'in önce blok yapıp ardından smaçla bitirdiği pozisyona değinen Ciritci, "Ben az kalsın Onuralp'le birlikte atağa kalkacaktım, beni zor tuttular. Gerçekten müthiş bir blok yapıp smaçla bitirdi. Çok mutlu oldum. Bence maçı bitiren pozisyondu. Onuralp bugün harikaydı, daha iyi olacak. Bütün takım harikaydı." diye konuştu.

SAP Garden'ı dolduran sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Ciritci, "Bu takım senede 92 maç yapıyor. Tabii ki biz her zaman burada olmaktan dolayı mutluyuz. Şartlar el verirse yine Almanya'da oluruz." açıklamasında bulundu.

Onuralp Bitim: "Herkesin katkısının olduğu bir galibiyet"

Hapoel IBI karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Onuralp Bitim, haftayı 2 galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını belirtti.

İsrail ekibi karşısında güzel bir galibiyete imza attıklarını vurgulayan milli basketbolcu, "Biz Fenerbahçeyiz. Son şampiyonuz ve Avrupa'nın en büyük spor kulübüyüz. Bugün taraftarlarımız Münih'i Ataşehir'e çevirdi. Hocamızdan oyuncularımıza, o kadar iyi, o kadar kaliteli, o kadar önemli bir ekip var ki burada, sezonun şu andaki kısmında bir şeyler yeni yeni oturuyor. Ama bizim kesinlikle değerimiz ve hak ettiğimiz, önümüzdeki maçların hepsini kazanmak. Bugün de takıma elime geldiğince yardımcı olduğum için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Hapoel IBI karşısındaki kırılma anlarına da değinen Onuralp, şunları söyledi:

"Artık o kadar kaliteli takımlar oynuyor ki, maçların birçok kırılma anı oluyor. Maça nasıl başladığınız çok önemli. Biz maça çok sert bir mücadeleyle başladık. Skor anlamında bir anda iki takım da formunu bulamadı. İki takım da birbirine çok iyi hazırlanmış. Ama bu maçta hocamızın, ekiple birlikte bizi maça hazırlamasıyla biz bir adım öndeydik. Sahadaki bir oyuncu olarak yaptığımız savunma ve hücumdaki düzenlerden bunu hissettim. Bu da iyi oynadığımız bir maçta bize çok iyi bir katkı sağladı. Maçın kırılma anı olarak da üçüncü periyota iyi başlamamızı gösterebilirim. Aynı zamanda son bölümde bütün takımın savunmasıyla gelen, benim blok yapıp sonrasında smaçla biten sayım, Cem abinin de dediği gibi maçın kırıldığı nokta oldu. Gerçekten sadece 12 oyuncu değil, koçtan sağlık ekibine, herkesin katkısının olduğu bir galibiyet oldu bu. Bu pozisyon mutlaka her zaman aklıma gelecek ama umarım aklıma gelmeyecek kadar çok güzel pozisyonlar olur."

Taraftarlara da mesaj gönderen milli basketbolcu, "Taraftarlarımızı çok seviyoruz. Hepimiz burada Fenerbahçe'nin bir ferdiyiz ama aynı zamanda günün sonunda taraftarız. Onları çok seviyoruz. Bizi hem Ataşehir'de hem de dünyanın her yerinde destekliyorlar. Şimdi de evimize döneceğimiz için mutluyuz ama zaten taraftarlarımızın olduğu her yer bizim evimiz oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 kişi yakalandı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Ahıska Türkü akademisyen Türkiye'ye borcunu öğrenci yetiştirerek ödüyor
Investco Holding AŞ soruşturmasında 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor

Benzer haberler

Cem Ciritci ve Onuralp Bitim'den, Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Cem Ciritci ve Onuralp Bitim'den, Fenerbahçe taraftarına teşekkür

NBA'da Pacers'ı yenen Suns, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Almanya'da konuk ettiği iki İsrail ekibini de mağlup etti

Barcelona, başantrenörlüğe yeniden Xavi Pascual'ı getirdi

Barcelona, başantrenörlüğe yeniden Xavi Pascual'ı getirdi
A Milli Kadın Basketbol Takımı başantrenörü Mazzon: Hedefimiz bir kazanma kültürü oluşturmak

A Milli Kadın Basketbol Takımı başantrenörü Mazzon: Hedefimiz bir kazanma kültürü oluşturmak
Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Wizards'ı yendi

Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Wizards'ı yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet