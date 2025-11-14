Anadolu Efes, Bayern Münih'i 74-72 yenerek Avrupa Ligi'nde 4. galibiyetini aldı
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 74-72 yendi. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 4'üncü galibiyetini elde etti. Alman ekibi ise 6'ıncı mağlubiyetini yaşadı.
Antalya
Karşılaşmaya üst üste top kayıplarla başlayan Anadolu Efes, sayı bulmakta zorlandı. İlk dakika geçilirken Alman ekibi 5-0 üstünlük sağladı. Anadolu Efes, Larkin'in yönlendirdiği hücumlar sonucunda bulduğu sayılarla16-0'lık seri yakaladı. Larkin'in yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edememesinin ardından sayı bulmakta zorlanan lacivert-beyazlılar ilk periyodu 19-14 önde tamamladı.
İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Hücumda top çevirmekte zorlanan Anadolu Efes'e karşı özellikle pota altından sayılar bulan Bayern Münih, çeyreğin ilk 5 dakikasını 27-26 önde kapadı. Cordinier ve Şehmuz Hazer'in ürettiği skorlar ile yeniden üstünlüğü sağlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 42-34 önde girdi.
Üçüncü periyoda da Dessert ve Ercan Osmani ile etkili başlayan Anadolu Efes, farkı korudu. Anadolu Efes, rakibin üst üste top kayıplarını hızlı hücumlarla sayıya çevirdi. Periyodun sonlarında Cordinier ile dış atışlarda etkili olan ev sahibi takım, son periyoda 60-47 önde girdi.
Karşılaşmanın dördüncü çeyreği büyük bir heyecana sahne oldu. Etkili başlayan Alman ekibi, çeyreğin ilk 2 dakikasında Da Silva'nın üst üste bulduğu sayılarla farkı 6 sayıya (62-56) kadar düşürdü. İki takımın da üç sayı ve serbest atış çizgisinden karşılıklı sayılar bulduğu çeyreğin son 30 saniyesine lacivert-beyazlılar 2 sayı farkla önde girdi. Bayern Münih'in son atışı değerlendirememesi üzerine Anadolu Efes, karşılaşmadan 74-72 galip ayrıldı.
Anadolu Efes Başantrenörü Kokoskov: Tüm Antalyalı basketbolseverlere destekleri için teşekkür etmek istiyorum
Maçı ardından yaptığı açıklamada iyi bir takıma karşı son derece iyi bir mücadele sergilediklerini anlatan Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, "Anadolu Efes olarak her zaman her maça hazırız. Son derece odaklı bir şekilde çıkıyoruz. Antalya'ya ve tüm Antalyalı basketbolseverlere destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Onların arkamızdaki desteğini güçlü bir şekilde hissettik. Bizim için ekstra motivasyon kaynağı oldular." diye konuştu.
Maçta 17 sayı fark oluşturmaların rağmen doğru kararlar verememeleri nedeniyle rakiplerinin maçtan kopmadığını aktaran Kokoskov, "Dördüncü periyottaki bu bölümler bizim aşil tendonumuz, zayıf karnımız diye tabir edebileceğimiz yönümüz. Bu düşüşü yaşamış olsak da deneyimli oyuncularımız sayesinde galibiyeti elde etmeyi başardık. Çok fazla top kaybı yaptık. Yine de gereken çabayı ortaya koyduğumuz ve galibiyeti elde ettiğimiz için mutluyum." diye konuştu.
Kokoskov, Bayern Münih'i de tebrik ettiğini, eksik oyuncuları olmalarına rağmen iyi mücadele ortaya koyduklarını kaydetti.
Larkin'in sakatlığının ciddiyetiyle ilgili bir bilgiye sahip olmadığına değinen Kokoskov, şöyle konuştu:
"Larkin'in yokluğunda Cordinier sorumluluk aldı. Avrupa'nın en iyi sağlık ekiplerinden birisine sahibiz. Larkin bizim için son derece önemli bir oyuncu. Bu takımın yüzü konumunda. En önemli hücum silahlarımızdan bir tanesi. Böylesi bir sakatlık yaşamasına, yokluğuna kendimizi hazırlamamıştık. Kullandığımız motto kim sakatlanıyorsa onun yerine kim bu görevi, sorumluluğu üstlenebilir felsefesi üzerine. Çok sayıda eksiğimiz var. Larkin'in durumunu da göz önünde bulundurursak büyük bir talihsizlik yaşadığımızı söyleyebilirim."
Bayern Münih Yardımcı Antrenörü T.J. Parker: İyi bir mücadele ile maça ortak olduk
Bayern Münih Başantrenörü Gordon Herbert'in sağlık sorunları nedeniyle Antalya'ya gelememesi üzerine takımın başında sahaya çıkan Parker, ilk yarıda savunma anlamında çok fazla zaaf gösterdiklerini söyledi.
Rakibin Cordinier ile agresif bir oyun ortaya koyduğunu belirten Parker, "İkinci yarıda ise biraz toparladık. 15 sayı kadar geri düşmemize rağmen oyuncularımın hakkını teslim etmem lazım. İyi bir mücadele ile maça ortak olduk. Son topa kadar maçı taşımayı bildik ama karşılaşma mağlubiyetimizle neticelendi." şeklinde değerlendirmede bulundu.
Antalya'da güzel bir atmosferin olduğuna dikkati çeken Parker, "Anadolu Efes maçını nerede yaparsa yapsın güzel bir atmosfer oluyor. Antalya'da tesisler, her şey güzeldi. Anadolu Efes bu anlamda iyi bir iş çıkardı." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.