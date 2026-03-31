Spor, Basketbol

BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 yendi

Basketbol BKT Avrupa Kupası (EuroCup) yarı finalinde iki Türk ekibini karşı karşıya getiren maçta Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 yendi.

Metin Arslancan  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

İlk maçı kazanan siyah-beyazlılar, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.

Seride iki galibiyet alan tarafın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci randevusu 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Bahçeşehir Koleji, mücadeleye etkili bir başlangıç yaptı. Pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler kaydeden konuk ekip, 5. dakikayı 13-8 önde kapattı. Beşiktaş GAİN, bu çeyrekte rakibine savunmada karşılık vermekte zorlandı. Hızlı hücumlarla skor üretmeye devam eden Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 11 sayı farkla üstün tamamladı: 14-25.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş, peş peşe top kayıpları yapan Bahçeşehir Koleji karşısında 16. dakika biterken farkı 1 sayıya düşürdü: 30-31. Konuk ekip, ilk periyotta savunmada gösterdiği performanstan uzak bir grafik çizdi. Taraftarının da desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, bir dakika sonra Morgan'ın serbest atış isabetleriyle üstünlüğünü eline aldı: 32-31. Kalan sürede Flynn ile art arda kritik isabetler bulan Bahçeşehir Koleji, devreye 39-37 önde girdi.

Beşiktaş GAİN, ikinci yarıya Anthony Brown ve Zizic'in basketleriyle etkili başladı. Bahçeşehir Koleji karşısında 15-2'lik seri yakalayan siyah-beyazlılar, 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 52-41. Yüksek tempoda oynanan müsabakada üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, final periyoduna 67-54 önde gitti.

Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü sürdürerek farkı 21 sayıya (91-70) kadar çıkaran Beşiktaş, maçı da 91-72 kazandı.

Maçın son anlarında bir pozisyonda aldığı darbenin ardından sakatlanan Conor Morgan, müsabakaya devam edemedi.

Karşılaşmayı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncuları Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Kartal Kayra Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu, Tiago Djalo ve El Bilal Toure saha kenarından takip etti.

