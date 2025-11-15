Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,176.20
BTC/USDT
96,054.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Isaia Cordinier

Cordinier, bu sezon Anadolu Efes'in MVP ödülünü kazanan ilk oyuncusu oldu.

Emre Aşıkçı  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Isaia Cordinier

İstanbul

Basketbol Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Fransız oyun kurucusu Isaia Cordinier oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes'in Alman ekibi Bayern Münih'i 74-72 yendiği maçta 26 sayı ve 4 ribauntluk performans sergileyen Cordinier, haftanın MVP'si seçildi.

Kariyerinde ikinci kez MVP seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, İtalya temsilcisi Virtus Bologna forması giyerken 2024-2025 sezonunun 17. haftasında da MVP ünvanını elde etmişti.

Cordinier, bu sezon Anadolu Efes'in MVP ödülünü kazanan ilk oyuncusu oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da depremde yıkılan apartmanın donatıları yönetmeliğe uygun bulunmadı
Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi
İzmir'de trafik denetimleri "kaza analiz birimi"nin raporuyla şekilleniyor
İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Benzer haberler

Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Isaia Cordinier

Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Isaia Cordinier

Trabzonspor, basketbolda namağlup Beşiktaş GAİN'i yenmek için sahaya çıkacak

Anadolu Efes, Bayern Münih'i 74-72 yenerek Avrupa Ligi'nde 4. galibiyetini aldı

Cem Ciritci ve Onuralp Bitim'den, Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Cem Ciritci ve Onuralp Bitim'den, Fenerbahçe taraftarına teşekkür
NBA'da Pacers'ı yenen Suns, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

NBA'da Pacers'ı yenen Suns, galibiyet serisini 5 maça çıkardı
Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Almanya'da konuk ettiği iki İsrail ekibini de mağlup etti

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Almanya'da konuk ettiği iki İsrail ekibini de mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet