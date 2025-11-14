Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Almanya'da konuk ettiği iki İsrail ekibini de mağlup etti
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Almanya'nın Münih kentinde konuk ettiği İsrail'in Hapoel IBI ekibini 74-68 yendi. Sarı-lacivertliler, çift maç haftasında karşılaştığı iki İsrail takımını da mağlup etti.
Münih
SAP Garden'da oynanan müsabakada 5 binin üzerinde Fenerbahçe taraftarı tribünlerdeki yerini aldı. Almanya'da yaşayan Türk taraftarların doldurduğu tribünlerdeki Filistin bayrakları yine ön plana çıktı.
Karşılaşmanın ilk 3 dakikalık bölümünde her iki takım da sayı üretemedi. İlk 5 dakikalık bölüm Fenerbahçe Beko'nun 6-5 üstünlüğüyle geçildi.
Molanın ardından Bryant ve Motley'nin basketleriyle İsrail ekibi 10-6 öne geçerken, Tucker'ın 3 sayılık basketi farkı 1'e indirdi: 9-10. Karşılıklı basketlerle ilk çeyrek 13-13 berabere sonuçlandı.
İlk çeyrekte olduğu gibi takımlar, ikinci periyoda da hücumlardan boş dönerek başladı. İlk 3 dakikalık bölümde her iki takım da serbest atışlardan birer sayı buldu. 8-0'lık seri yakalayan Hapoel IBI, 21-14 öne geçti. Hall'un 4 sayılık atışıyla fark 4'e indi.
Çeyreğin devamında İsrail ekibi farkı 7 sayıya çıkarırken, Fenerbahçe Beko molaya gitti: 21-28.
Mola dönüşünde sert savunmayla rakibini karşılayan sarı-lacivertliler, 6-0'lık seri yakalarken, soyunma odasına 1 sayı geride gitti: 27-28.
Fenerbahçe Beko, ikinci yarıya Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle başlayıp öne geçti: 30-28.
İlk 2 çeyrekte olduğu gibi bu periyotta da sert savunma yapan sarı-lacivertliler, 11-0'lık seri yakalayarak skoru 38-28'e getirdi.
Hapoel molasının ardından İsrail ekibi üst üste basketlerle farkı 2 sayıya indirdi: 41-39.
Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe, Baldwin ve Colson'un üst üste basketleriyle farkı yeniden açtı: 52-44. Son hücumda rakibe sayı şansı vermeyen sarı-lacivertliler, Tucker'ın basketiyle farkı çift hanelere yükseltti: 54-44.
Son periyot karşılıklı basketlerle başlarken iki ekip de birbirlerine üstünlük kuramadı. Rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, son 3 dakikalık bölüme 70-61 üstünlükle girdi.
Molanın ardından Micic'le üst üste 5 sayı bulan Hapoel IBI, farkı 4 sayıya düşürdü: 70-66. Maçın bitimine 2 dakika kala savunmada yeniden üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Beko, Hall'un sayılarıyla parkeden 74-68 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli takım, çift maç haftasında karşı karşıya geldiği iki İsrail takımını da yenmeyi başardı.
Sarunas Jasikevicius: "Sahaya adım atan herkes kendi karakterini ve takıma nasıl katkı sağlayacağını bilmeli"
Tribünlere gelen taraftarlara teşekkür eden Jasikevicius, "Farklı bir ülkede bize iç saha atmosferini yaşatmayı başardılar. Böyle bir desteği alabildiğimiz için çok şanslı hissetmeliyiz. Bizim için çok iyi iki maç oldu. Atılan sayılardan, oynanan oyunlardan farklı olarak takım ruhu, her oyuncunun takıma katkısı harikaydı. Herkes sadece skor üreterek değil, farklı şekillerde katkı verdi. Bunun dışında 2 ofansif olarak çok iyi takımı kendi ortalamalarının çok altında tutarak kazandık. Harika bir haftaydı ama bununla tatmin olmamalıyız. Henüz istediğimiz yerden uzaktayız. Oraya ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Takımın savunma anlamında her şeyini ortaya koyduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Sezonun bu bölümünde her zaman aynı şeyi söylüyorum. Çok çalışarak, vücudunuzu ortaya koyarak, efor ortaya koyarak kazanabilirsiniz. Ofansif olarak bu dönemde harika olamayız, birçok takım aynı durumu yaşıyor ama savunmada mücadele ederek, ortadaki toplara atlayarak kazanabilirsiniz. Biz de bunu yapıyoruz." açıklamasını yaptı.
Hapoel IBI karşısında oynadığı oyunla dikkati çeken Onuralp Bitim'le ilgili de konuşan Jasikevicius, şunları söyledi:
"Kesinlikle anlatmaya çalıştığımız bu. Sahaya adım atan herkes kendi karakterini ve takıma nasıl katkı sağlayacağını bilmeli. Sadece Onuralp değil herkes bunu bilmeli. Bazen 2 faul yapıyorsunuz, bu 2 faul rakipten 6 sayı almanıza, 6 sayı engellemenize yarıyor. Bu sayede maçlar kazanıyorsunuz. Sahaya adım atan bütün oyuncular bunu anlamalı. Avrupa basketbolunda şampiyonluk ve büyük başarılar, böyle ufak detaylarla geliyor."