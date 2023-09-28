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Spor, Basketbol

Erkekler basketbolda en fazla şampiyon olan Anadolu Efes, normal sezonda da zirvede

Basketbol Süper Ligi'nde son sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 45 sezonda yakaladığı yüzde 81,5'lik galibiyet oranıyla en başarılı ekip konumunda bulunuyor.

Ali Korkmaz  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Erkekler basketbolda en fazla şampiyon olan Anadolu Efes, normal sezonda da zirvede

İzmir

1966-1967 sezonunda 12 ekibin katılımıyla başlanan Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezona kadar 86 farklı takım mücadele etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tüm sezonlarda bulunduğu ligin yeni ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor ligde ilk kez yer alacak.

Bu sezon mücadele edecek ekiplerden Beşiktaş 55, Pınar Karşıyaka 51, Anadolu Efes 45, TOFAŞ 38, Türk Telekom 30, Darüşşafaka 27, Büyükçekmece Basketbol 8, Bahçeşehir Koleji 5, Bursaspor 4, Aliağa Petkimspor 3, Merkezefendi Belediyesi 2, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor ise daha önce bir kez ligde yer aldı.

Play-off uygulamasının 1983-1984 sezonunda başladığı ligde, 1981-1982'ye kadar maçlar berabere bitebiliyordu.

En iyi galibiyet oranı Anadolu Efes'te

Geride kalan 57 sezonun 45'inde yer alan ve 16 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, bu kulvarda olduğu gibi normal sezonda da en başarılı ekip konumunda.

Normal sezonda 1173 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalarda 954 galibiyet, 216 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Yüzde 81,3 galibiyet oranı bulunan Anadolu Efes'i yüzde 68,2'le Fenerbahçe ve yüzde 59,1'le Galatasaray takip ediyor.

Takımların performansları

Ligde Çağdaş Bodrumspor dışındaki ekiplerin, normal sezonlarda gösterdikleri performanslar şöyle:

TakımlarSezonOGMBGalibiyet Oranı
Aliağa Petkimspor3903159034,4
Anadolu Efes451173954216381,3
Bahçeşehir Koleji51416180043,3
Beşiktaş5514057965981156,7
Bursaspor41135954052,2
Büyükçekmece Basket823177154033,3
Darüşşafaka27771405366052,5
Fenerbahçe571447987454668,2
Galatasaray571448855584959,1
Merkezefendi Belediyesi2601941031,7
Pınar Karşıyaka511311684621652,2
TOFAŞ38975553421156,7
Türk Telekom30857491366057,3
Manisa Büyükşehir Belediyespor1301218040
Samsunspor11101100
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