Dolar
20.70
Euro
22.09
Altın
1,959.02
ETH/USDT
1,871.70
BTC/USDT
27,183.00
BIST 100
4,963.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da Anadolu Yayıncıları Derneğini ziyaretinde konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselen Pınar Karşıyaka, rakibini bekliyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Sarıca, "Önemli bir galibiyet aldık, 2-0 kazanarak yarı finale yükseldik. Artık rakibimizi bekleyeceğiz." dedi.

Ali Korkmaz  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselen Pınar Karşıyaka, rakibini bekliyor

İzmir

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Frutti Extra Bursaspor'u 2-0'la geçerek adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Önemli bir galibiyet aldık, 2-0 kazanarak yarı finale yükseldik. Artık rakibimizi bekleyeceğiz." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, dünkü karşılaşmada Frutti Extra Bursaspor'un da iyi mücadele ettiğini ancak takım olarak daha iyi olduklarını gösterdiklerini belirtti.

İlk maçta da oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ancak üç sayılık atışlarda başarılı olamadıklarını aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Maç boyunca özellikle ilk periyot müthiş savunma yaptık. Deplasmanda nasıl oynamamız gerekiyorsa o şekilde oynadık, içeri indirdiğimiz toplarla bulduğumuz sayılar, içeri-dışarı dengesini sağlamamız kazanmak için önemliydi. Oyun planımıza sahip çıkmak bize deplasmanda galibiyeti getiren en büyük etken oldu. 8-9 bin seyirci önünde kazanmak çok kolay değil ama üçüncü periyot hariç kontrolü hiç kaybetmedik. Üçüncü periyotta da skorda değil ama oyunda dengeyi kaybettik. Bu da gayet normal. Bu kadar farkı uzun bir süre korumak böyle bir atmosferde kolay değil. Önemli bir galibiyet aldık, 2-0 kazanarak yarı finale yükseldik. Artık rakibimizi bekleyeceğiz."

Pınar Karşıyaka'nın play-off yarı finaldeki rakibi yarın Ankara'da oynanacak Türk Telekom-Galatasaray Nef maçının galibi olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini artıracak
Türkiye ve dünya gündemi
Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Benzer haberler

Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselen Pınar Karşıyaka, rakibini bekliyor

Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselen Pınar Karşıyaka, rakibini bekliyor

Celtics'i serinin son maçında geçen Heat, finalde Nuggets ile karşılaşacak

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisi ikinci maçları yarın başlayacak

Türkiye Futbol, Basketbol, Voleybol ve Hentbol Federasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Türkiye Futbol, Basketbol, Voleybol ve Hentbol Federasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Heat'i yenen Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini son maça taşıdı

Heat'i yenen Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini son maça taşıdı
"Potanın Perileri" başarılı günlerine dönmeye odaklandı

"Potanın Perileri" başarılı günlerine dönmeye odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet