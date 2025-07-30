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Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Konya'da saat 06.40'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Huzeyfe Tarık Yaman, Zehra Melek Çat  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara/Konya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Ilgın ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Yerlikaya'dan bilgilendirme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'daki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Konya Ilgın'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Atalay'dan açıklama

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ilgın'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ekiplerimizle iletişim halindeyiz, herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun." ifadesini kullandı.

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