DMM'den, "Türkiye'nin Lahey Grubu'nun Bogota Bildirisi'ne tepkiler üzerine katıldığı" iddialarına ilişkin açıklama
DMM, "Türkiye'nin Lahey Grubu'nun Bogota Bildirisi'ne imza atmadığı, tepkiler üzerine bu tutumunu gerekçelendirmeye çalıştığı ve sonrasında bildiriyi imzaladığı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu ve hiçbir somut temele dayanmadığını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon örneği olduğu belirtildi.
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Filistin meselesinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin en hassas dış politika alanlarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'de sivil halkı hedef alan soykırımcı savaş politikalarına karşı uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde net bir duruş sergilediğine dikkat çekildi.
Bu kapsamda Türkiye'nin, İsrail ile ticari ilişkilerini kestiği, Filistin halkının haklı davasını uluslararası her platformda en yüksek düzeyde ve kararlılıkla savunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye'nin Bogota Bildirisi sürecindeki yaklaşımı da Filistin'e yönelik bu temel yaklaşımı doğrultusunda şekillenmiştir. Söz konusu bildiri, Türkiye'nin taraf olmadığı ve bazı maddelerine düzenli olarak itiraz ettiği BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne iki ayrı atıf içermektedir. Bu nedenle toplantı günü imzalanmayan bildirideki iki maddenin söz konusu sözleşmeyle ilgili kısımlarına şerh düşülerek katılım kararı alınmıştır. Bu karar, 25 Temmuz tarihinde Kolombiya Dışişleri Bakanlığına resmi olarak iletilmiştir. (Bkz. https://thehaguegroup.org/meetings-bogota-en/). Türkiye'nin Bogota Bildirisi'ne şerhli katılımı, Kolombiya makamlarının resmi internet sitesinde günler öncesinden yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Dolayısıyla, 'Türkiye tepkiler üzerine bildiriye katıldı' şeklindeki iddialar gerçek dışıdır ve hiçbir somut temele dayanmamaktadır."
Bu tür paylaşımların, devletin dış politika süreçlerine dair yanlış bir algı oluşturmayı amaçladığı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinin parçası olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların, bilgi edinirken yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.