Dolar
40.58
Euro
46.95
Altın
3,330.06
ETH/USDT
3,780.60
BTC/USDT
117,945.00
BIST 100
10,487.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DMM'den, "Türkiye'nin Lahey Grubu'nun Bogota Bildirisi'ne tepkiler üzerine katıldığı" iddialarına ilişkin açıklama

DMM, "Türkiye'nin Lahey Grubu'nun Bogota Bildirisi'ne imza atmadığı, tepkiler üzerine bu tutumunu gerekçelendirmeye çalıştığı ve sonrasında bildiriyi imzaladığı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu ve hiçbir somut temele dayanmadığını bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
DMM'den, "Türkiye'nin Lahey Grubu'nun Bogota Bildirisi'ne tepkiler üzerine katıldığı" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon örneği olduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin meselesinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin en hassas dış politika alanlarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'de sivil halkı hedef alan soykırımcı savaş politikalarına karşı uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde net bir duruş sergilediğine dikkat çekildi.

Bu kapsamda Türkiye'nin, İsrail ile ticari ilişkilerini kestiği, Filistin halkının haklı davasını uluslararası her platformda en yüksek düzeyde ve kararlılıkla savunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin Bogota Bildirisi sürecindeki yaklaşımı da Filistin'e yönelik bu temel yaklaşımı doğrultusunda şekillenmiştir. Söz konusu bildiri, Türkiye'nin taraf olmadığı ve bazı maddelerine düzenli olarak itiraz ettiği BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne iki ayrı atıf içermektedir. Bu nedenle toplantı günü imzalanmayan bildirideki iki maddenin söz konusu sözleşmeyle ilgili kısımlarına şerh düşülerek katılım kararı alınmıştır. Bu karar, 25 Temmuz tarihinde Kolombiya Dışişleri Bakanlığına resmi olarak iletilmiştir. (Bkz. https://thehaguegroup.org/meetings-bogota-en/). Türkiye'nin Bogota Bildirisi'ne şerhli katılımı, Kolombiya makamlarının resmi internet sitesinde günler öncesinden yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Dolayısıyla, 'Türkiye tepkiler üzerine bildiriye katıldı' şeklindeki iddialar gerçek dışıdır ve hiçbir somut temele dayanmamaktadır."

Bu tür paylaşımların, devletin dış politika süreçlerine dair yanlış bir algı oluşturmayı amaçladığı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinin parçası olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların, bilgi edinirken yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
DMM'den, "Türkiye'nin Lahey Grubu'nun Bogota Bildirisi'ne tepkiler üzerine katıldığı" iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcılıklarına Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğine ziyaret
Yangın bölgesine patlayan lastiğine rağmen su taşıyan çiftçiye su tankeri hediye edildi

Benzer haberler

DMM'den, "Türkiye'nin Lahey Grubu'nun Bogota Bildirisi'ne tepkiler üzerine katıldığı" iddialarına ilişkin açıklama

DMM'den, "Türkiye'nin Lahey Grubu'nun Bogota Bildirisi'ne tepkiler üzerine katıldığı" iddialarına ilişkin açıklama

DMM, "Orman Yangınları ile İlgili İddialar ve Gerçekler" bülteni hazırladı

İletişim Başkanlığı orman yangınlarına ilişkin rehber hazırladı

DMM, "Ekonomi Direksiyonu Zorda" başlıklı köşe yazısındaki iddiaları yalanladı

DMM, "Ekonomi Direksiyonu Zorda" başlıklı köşe yazısındaki iddiaları yalanladı
DMM, "Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması" ile ilgili iddiaları yalanladı

DMM, "Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması" ile ilgili iddiaları yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Erzurum Kongresi ve Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümlerine ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Erzurum Kongresi ve Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümlerine ilişkin mesaj
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet