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Jelena Todorovic, Brezilya'da bir erkek basketbol takımının ilk kadın başantrenörü oldu

Sırp asıllı 31 yaşındaki Avustralyalı başantrenör Jelena Todorovic, Brezilya'da Fortaleza Basquete Cearense takımı ile anlaşarak ülkede bir erkek profesyonel basketbol takımını çalıştıracak ilk kadın olarak tarihe geçti.

Fatih Erel  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Jelena Todorovic, Brezilya'da bir erkek basketbol takımının ilk kadın başantrenörü oldu

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sırp asıllı Avustralyalı, henüz 31 yaşındayken Brezilya'da bir erkek profesyonel basketbol takımına liderlik eden ilk kadın başantrenör oldu." denildi.

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Todorovic, 2023 yılında Dimitris Itoudis yönetimindeki Yunanistan Erkek Milli Takımı'nın teknik ekibinde de yer almıştı.

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