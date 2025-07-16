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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Georgios Papagiannis'i renklerine bağladı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Yunan pivot Georgios Papagiannis'i kadrosuna kattı.

Emrah Oktay  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Anadolu Efes, Georgios Papagiannis'i renklerine bağladı

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa Ligi takımlarından Monaco'da forma giyen 2.20 metre boyundaki pivotla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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Basketbola Peristeri takımında başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 2014-2015 sezonunda Panathinaikos'a transfer oldu. Papagiannis, 2016'da Phoenix Suns tarafından draft edildikten sonra adım attığı NBA'de ise Sacramento Kings ve Portland Trail Blazers'te forma giydi. 2018'de Panathinaikos'a transfer olarak Avrupa'ya dönen Yunan pivot, 5 sezon yeşil-beyazlı takımda mücadele etti.

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Beko'da mücadele eden Papagiannis, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. Geçen sezonu Monaco'da geçiren tecrübeli basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde 29 karşılaşmada 7,3 sayı, 3,4 ribaunt ve 0,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Georgios Papagiannis, Fransa Ligi'nde ise 32 karşılaşmada 5,3 sayı, 3,4 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları ile oynadı.

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