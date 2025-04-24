Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 79-76 mağlup etti
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 79-76 mağlup etti.
İstanbul
Lacivert-beyazlı ekip bu sonucun ardından seride durumu 1-1'e getirdi.
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Play-off eşleşmesinin üçüncü karşılaşması 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.