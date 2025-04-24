Dolar
38.42
Euro
43.77
Altın
3,348.75
ETH/USDT
1,754.80
BTC/USDT
93,288.00
BIST 100
9,490.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 79-76 mağlup etti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 79-76 mağlup etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 24.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 79-76 mağlup etti Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

İstanbul

Lacivert-beyazlı ekip bu sonucun ardından seride durumu 1-1'e getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Play-off eşleşmesinin üçüncü karşılaşması 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valisi Davut Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara ikramda bulunacak
İHH, deprem sonrası İstanbul'da sahaya indi
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 291 artçı sarsıntı kaydedildi
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

Benzer haberler

Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 79-76 mağlup etti

Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 79-76 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u 2. kez yendi

NBA play-off'larında Rockets, Warriors'u 109-94 yenerek seriyi 1-1 yaptı

Galatasaray, yeni sezonda amatör branşların bütçesini artıracak

Galatasaray, yeni sezonda amatör branşların bütçesini artıracak

NBA'de yılın 6. oyuncusu Payton Pritchard oldu

NBA'de yılın 6. oyuncusu Payton Pritchard oldu
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off etabında ikinci maçlar oynanacak

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off etabında ikinci maçlar oynanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet