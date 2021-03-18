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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih ile karşılaşacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya gelecek.

Berad Büyük   | 18.03.2021
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih ile karşılaşacak

İstanbul

Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes-Bayern Münih mücadelesi TSİ 22.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan lacivert-beyazlılar, 19 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip ise 18 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 5. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 74-71 kazanmıştı.

Avrupa'da 716. randevu

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 716. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 715 karşılaşmada 407 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 468. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 467 karşılaşmada 250 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.


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