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Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi' verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personeline, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 28.03.2021
Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi' verildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın ( MSB) Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 'Dağcılık Eğitimi' verildi." mesajıyla, eğitime ait fotoğraflar paylaşıldı.

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