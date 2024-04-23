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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Çocuk Korosu'ndan "23 Nisan" özel klibi

MSB ile TRT Çocuk Korosu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel klip hazırlandı. Kuvvet Komutanlıklarının üniformalarını giyen çocukların Vatan Marşı'nı seslendirdiği görüntüler Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Utku Şimşek  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Çocuk Korosu'ndan "23 Nisan" özel klibi

Ankara

Paylaşımda, Vatan Marşı'nın, "Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa, vurgunuz biz ayla yıldıza, bir ölürüz, bin doğarız, sen tasalanma. El değmesin yurduma." dizeleri yer aldı.

Geleceğin güneşi olacak evlatların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vatan Marşı'nı seslendirdiği belirtilen paylaşımda, "Cumhuriyetimizin sahibi çocuklarımızın özel gününü kutluyor, bu güzel bayramı dünya çocuklarına armağan eden ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet, özlem ve saygıyla anıyoruz. Klibin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı TRT Çocuk Korosu'na teşekkürlerimizi sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerde, çocukların Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gibi akrobasi ekiplerinin pilot kıyafetlerinin yanı sıra, Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli personelin üniformalarını da giydi.

Çocukların, Anıtkabir, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaretine ilişkin görüntülerin de bulunduğu paylaşımda Kuvvet Komutanlıkları bünyesinde yer alan unsurları da yakından gözlemleyerek deneyimledikleri anlara da yer verildi.

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