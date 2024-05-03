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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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