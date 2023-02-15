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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası ortak yayınına telefon bağlantısıyla katılıyor. P Deprem anı Adıyaman'da Bulvar Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.-VTR-
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Dünya, Asrın felaketi

Yunan halkının Türkiye'deki depremzedeler için topladığı yardım malzemesi yola çıktı

Yunan halkının, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar görenlere gönderdiği yardım malzemelerinin ilk bölümü gemiyle Pire Limanı'ndan hareket etti.

Derya Gülnaz Özcan   | 15.02.2023
Yunan halkının Türkiye'deki depremzedeler için topladığı yardım malzemesi yola çıktı

Atina

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunan halkının Türkiye'deki depremzedeler için topladığı yardım malzemelerinin gemi ile İskenderun Limanı'na ulaştırılacağı belirtildi.

Yardım malzemeleri, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği ve Atina-Pire Başkonsolosluğunun Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyonu ile Türkiye'ye gönderildi.

Yunanistan'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis ve Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes de Pire Limanı'nda çalışmaları takip etti.

Yunanistan'da Belediyeler, bölge valilikleri ve farklı kurumların aracılığı ile halkın Türkiye'deki depremzedeler için topladığı ürünler arasında battaniye, ısıtıcı, kişisel hijyen ürünleri ve ilaç gibi yardım malzemeleri bulunuyor.

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