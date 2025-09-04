Dolar
Dünya

Yunanistan'da bu yıl çıkan orman yangınlarında 470 bin dönümden fazla alan yandı

Yunanistan'da yıl başından bu yana çıkan orman yangınlarında 470 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Yunanistan'da bu yıl çıkan orman yangınlarında 470 bin dönümden fazla alan yandı

Atina

Atina Ulusal Gözlemevi'nin derlediği verilere göre, 2025 yılı son 20 yılda, en çok alanın yandığı 5'inci sene oldu.

Korinthos, Keratea bölgeleri ile Mora Yarımadası, Sakız, Zakilda ve Çuha adalarında çıkan büyük orman yangınlarında yaklaşık 260 bin dönüm alan kül olurken, ülke genelinde 470 bin dönümün üzerinde alan yandı.

Bu yaz çıkan ilk yangında 47 bin, ikinci yangında 66 bin dönümden fazla alanın yandığı Sakız Adası'nda ise toplam yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 15'inin yandığı belirtildi.

