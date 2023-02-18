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Dünya, Asrın felaketi

Türkmenistan, depremzedelere kışlık giysi ve mobil tuvalet gönderdi

Türkmenistan'ın, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği ve Türkmen Kızılyarımay kurumu koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında, Türkiye’deki depremzedelere 1 tır kışlık giysi ve 6 mobil tuvalet gönderdiği bildirildi.

Merdan Velhanov   | 18.02.2023
Türkmenistan, depremzedelere kışlık giysi ve mobil tuvalet gönderdi

Aşkabat

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkmenistan'daki hayırsever Türkmen ve Türk vatandaşlarımız depremzedeler için dün gece bir tır dolusu kışlık giysi ve 6 mobil WC ünitesini Türkmen Kızılayı ve Büyükelçiliğimiz koordinasyonunda deprem bölgesine gönderdi." ifadelerine yer verdi.

Türkmenistan, daha önce 2 insani yardım uçağını Türkiye’deki depremzedelere göndermişti. Ayrıca, Türkiye’nin Aşkabat büyükelçiliğinin yürüttüğü battaniye kampanyası çerçevesinde deprem bölgesine binlerce battaniye ve jeneratör gönderilmişti.

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