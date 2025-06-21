"Filenin Sultanları", Milletler Ligi'nde bir ilkin peşinde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci haftasındaki 4. ve son maçında yarın Brezilya karşısında galip gelerek tarihinde ilk kez üst üste 8. galibiyete ulaşmak için sahaya çıkacak.
İstanbul
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.
VNL'de son olarak Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek art arda 7 müsabakayı da kazanan "Filenin Sultanları", Brezilya maçını da kazanarak 8'de 8 yapmayı hedefliyor.
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Ay-yıldızlı takım, organizasyonda 2021 ve 2024 yıllarında da 7 kez üst üste kazanmayı başarmıştı.
İlk 7 karşılaşmada yenilgisi yok
"Filenin Sultanları", 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ilk 7 müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi.
Organizasyonun Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ilk haftasında Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0 ve Polonya ile Çin'i 3-2 mağlup eden ay-yıldızlı takım, ilk haftayı namağlup tamamladı.
İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçlarında ise Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore'yi 3-0 yenen Türkiye, 7'de 7 yapmayı başardı.
Milliler, ikinci haftanın 4. ve son mücadelesinde yarın Brezilya'yı mağlup etmesi durumunda tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde 8 kez üst üste kazanmış olacak.
2021 ve 2024 yıllarında da 7 kez üst üste kazanmıştı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 2021 ve 2024 yıllarında da 7 kez üst üste kazanmayı başardı.
2021 yılında İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen organizasyonda Sırbistan'ı 3-2, İtalya'yı 3-0, Polonya'yı 3-1, Kanada'yı 3-2, Almanya'yı 3-0, Çin'i 3-0 ve Tayland'ı 3-1 yenen "Filenin Sultanları", 7'de 7 yapmıştı.
2024 senesinde ise ay-yıldızlılar, Antalya'daki ilk hafta müsabakalarında Fransa'yı 3-0, ABD'nin Arlington şehrindeki ikinci hafta maçlarında Almanya ile Sırbistan'ı 3-1, Kore'yi 3-0 ve ABD'yi 3-2, Hong Kong'daki üçüncü hafta mücadelelerinde ise Tayland'ı 3-0 ve Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek üst üste 7 kez kazanma başarısı göstermişti.
Milli takım ayrıca yarın Brezilya'yı yendiği takdirde organizasyonda çeyrek finale de yükselmeyi garantileyecek.
Üçüncü hafta programı
"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nin 3. ve son haftasında 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde mücadele edecek.
16 takımın mücadele ettiği VNL'de üçüncü hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'in üçüncü haftasında yapacağı maçların programı şöyle:
9 Temmuz Çarşamba:
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz Cuma:
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz Cumartesi:
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz Pazar:
21.00 Sırbistan-Türkiye
Güney Kore'yi set vermeden geçti
2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Türkiye, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda 7'de 7 yaparak namağlup ünvanını sürdürdü. Güney Kore ise 6. yenilgisini yaşadı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, mücadeleyi salonda takip etti.
İlk setin tamamında Türkiye, oyuna ağırlığını koydu ve seti 11-25 tamamlayarak 1-0 öne geçti.
Ay-yıldızlı takım, Berka Buse Özden'in performansının etkili olduğu ikinci bölümde rakibine 25-13 üstünlük kurarak durumu 2-0'a getirdi.
Güney Kore'nin etkili savunmasına rağmen Türkiye, üçüncü sette de baskın oyununu sürdürdü ve skorla seti önde bitirerek maçı 3-0 kazandı.
Ay-yıldızlılarda Berka Buse Özden 12, Deniz Uyanık ise 11 sayı kaydetti.
Bakan Bak: Müsabaka çok coşkulu bir atmosferde oynandı
Bakan Bak, Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen ikinci etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Güney Kore'yi 3-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Güney Kore karşısında galibiyetle sahadan ayrılan takımı tebrik eden Osman Aşkın Bak, "Müsabaka çok coşkulu bir atmosferde oynandı. Seyirci muhteşem uyum sağlıyor. Müthiş bir coşku içerisindeler ve bu coşku sahaya da yansıyor. Türkiye tesisleriyle üst düzey bir organizasyon yapacak kapasitede. Seyirci rekoru kırıldı. Takım 7'de 7 yaptı. Son 2 yıldır takımın inanılmaz bir çıkışı var. Olimpiyatlarda da iyi iş yaptılar. Gelecekte Türk voleybolu olimpiyatlarda madalya getirecek. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Filenin Sultanları'nı kabul etti. Onlarla sohbet etti. Onların başarılarını takip ediyor. Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın spora yaptığı yatırımları ve bize verdiği desteği biliyoruz." dedi.
Türkiye'nin bir voleybol ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu:
"Voleybola ciddi yatırımlar yapıyoruz. Burhan Felek'te yıllarca maç izleyip yöneticilik yaptım. Oralardan nerelere geldik. Özellikle genç kızlarımızın voleybola büyük ilgisi var. Bizden de çok bilet talep ettiler. Biletler çok kısa sürede satıldı. Gerçekten coşkulu bir ortam. Oyuncularımızın performansı çok iyi. Genç oyuncularımızı da görüyoruz, zorluyorlar. Güzel bir rekabet var. Hocayı ve federasyonu tebrik ediyorum. Akif Bey uzun zamandır beraber çalıştığımız çok değerli bir başkan. Bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye, spor turizmi ve yatırımlarında çok önde bir ülke. Potanın Perileri de basketbolda Avrupa Şampiyonası'nı Yunanistan'da oynuyor. Onlara da başarılar diliyorum. Şu anda gidişat Milletler Ligi'nde şampiyon olacağımız yönünde. Tüm oyuncularımız formda. Yeni oyuncular da mutlaka katkı sağlıyor. Çok heyecanlı ve atletikler. Sahada iyi bir takım var."
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli: Bireysel ve takım olarak güzel bir gelişim gösteriyoruz
Daniele Santarelli ile milli oyunculardan Saliha Şahin, Ebrar Karakurt ve Deniz Uyanık, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Takımın kendisini geliştirmesi için Güney Kore müsabakasının iyi bir fırsat olduğunu belirten Santarelli, "Bireysel ve takım olarak güzel bir gelişim gösteriyoruz. Takım ne istediğini biliyor. Bireysel olarak da oyuncular neler yapabileceklerini bugün bana gösterdiler. Oyuncuları değiştirmeye devam ediyorum. Bugün farklı bir altıyla başladım. Yarın ne yaparım bilmiyorum. Bu benim için takımın mantalitesinin sırrı. Her oyuncu hazır olmalı ve bana ne yapabileceğini göstermeli. Bazı günler oyuncuların en iyi günlerinde olmadığını kabul edebilirim. Bugün iyiydik, bir sürü genç oyuncumuz vardı. Bu bizim için çok önemli." açıklamasında bulundu.
Yarın Brezilya ile karşılaşacaklarını hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, Brezilya'ya saygı duyduklarını vurgulayarak, "Bugünkü performansımızı yarın da göstermeye çalışacağız. Brezilya'nın dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu biliyoruz. Çok önemli oyuncuları var. Olimpiyatlardan sonra bazı oyuncularını değiştirdiler ve oynamaya hazırlar. Fakat Türkiye'deyiz. Kazanmak ve hafta sonunu güzel bitirmek istiyoruz." dedi.
Saliha Şahin: 7'de 7 ile devam ediyoruz, güzel işler çıkarıyoruz
Oyunculardan Saliha Şahin, yarın oynanacak Brezilya maçını kazanıp ikinci etabı da namağlup tamamlamak istediklerini söyledi.
Bugün iyi oynadıklarını dile getiren Saliha, "Kore'ye karşı oynamamız gerektiği gibi oynadık. Oyuna giren ya da sahada olanlar inanılmaz işler yaptı. 7'de 7 ile devam ediyoruz, güzel işler çıkarıyoruz. Umarım Brezilya maçında da kazanıp ikinci ayağı bitireceğiz. Yüzde yüzümüzü vermeye çalışacağız. Sonuç ne olursa olsun her şeyini yapıp o sahadan çıkmış bir milli takım olacak ve kazanmaya çalışacağız. Gençler de inanılmaz işler yapıyorlar. Berka, Deniz, Yaprak hepsi çok iyi adapte oldu takıma ve gerçekten çok istekliler. Sezonda olduğu gibi burada da iyi devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Şampiyonluk için çok çalıştıklarını ifade eden milli smaçör, "Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. Söz vermiyoruz ama yapacağımıza inanıyoruz. İçeride inanılmaz bir atmosfer var. Çocuklar da bizi çok destekliyor. İnanılmaz hisler yaşatıyorlar bize. Umarım bir gün onlar da bizim olduğumuz yerde oynar ve bu hissi tadar." diye konuştu.
Ebrar Karakurt: Evimizde yarın 8'de 8 için sahaya çıkacağız
Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Ebrar Karakurt, şöyle konuştu:
"Bugün Kore karşısında çok önemli ve rahat bir galibiyet aldık. Gün geçtikçe ivmemiz artıyor. Performansımız yükseliyor. Bu da takım olarak en başından beri hedeflediğimiz bir şeydi. Umarım yarın da yükselen performansımızı devam ettirebiliriz ve Brezilya'ya karşı da rahat bir galibiyet alırız. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum; çok iyi iş yaptılar. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Mükemmel oynadık. Çok mutluyuz. Aramıza yeni katılan kızların da enerjisi gerçekten çok güzel. Sanki yıllardır takımımızda gibiler. Saha içinde, saha dışında her zaman bize enerjilerini veriyorlar. Çok yetenekliler, çok da iyi oynuyorlar. Hepsi ile gurur duyuyorum. Umarım uzun yıllar milli takım forması giyerler ve hedefledikleri yerde olurlar."
Brezilya maçının İstanbul ayağındaki en önemli maç olduğunu vurgulayan milli voleybolcu, "Gerçekten iddialı bir kadroları var. İyi de oynuyorlar. Biz de iyi oynuyoruz. Başa baş bir maç olacaktır. Seyircinin desteği ile daha önde olan tarafın bizim olacağımızı da düşünüyorum. Umarım bütün takım yarın çok iyi iş yapar; herkes performansının üstünü sergiler ve kazanırız. Brezilya maçları her zaman keyifli ve çekişmeli oluyor. 8'de 8 yaparsak zaten finallere kalmayı da garantiliyoruz. Evimizde yarın 8'de 8 için sahaya çıkacağız. Maçı alıp finallere kalmayı garantileyeceğiz. Takımıma inanıyor ve güveniyorum." ifadelerini kullandı.
Deniz Uyanık: Brezilya dişli bir rakip
Heyecanını bastırmak için çok çalıştığını söyleyen Deniz Uyanık, "Takımın içinde çok güzel bir destek var. Ben de yavaş yavaş alışıyorum. Çok mutluyum çünkü mental olarak da hazırlanmış hissediyorum kendimi. Yavaş yavaş adapte olduğumu hissediyorum. Kaptan olarak Simge abla bana çok destek oluyor. Aslı abla da Çin etabında bloklar ve ataklar konusunda çok yardımcı oldu. Herkes bana çok destek oldu, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.
Her gün daha iyi voleybol oynadıklarını anlatan milli orta oyuncu, "Brezilya dişli bir rakip. Biraz daha hırslı ve biraz daha tuttuğunu koparacak şekilde oynamamız gerekiyor çünkü mental olarak beraber oynuyorlar ve çok yüksekler. Umarım bizim güzel bir maç olur. Eğer oynarsam güzel bloklar yapmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.