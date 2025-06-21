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Kültür

Çağdaş Çinli yazarlardan hikayeler Türk okurlarla buluşuyor

Çin edebiyatının çağdaş yazarlarını Türk okurlarıyla buluşturacak dergi, raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Emre Aytekin  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Çağdaş Çinli yazarlardan hikayeler Türk okurlarla buluşuyor Fotoğraf: Emre Aytekin/AA

Pekin

Kırmızı Kedi Yayınevi ile Pekin Edebiyat ve Sanat Çevresinin işbirliğiyle hazırlanan "Kadim Başkentten Yeni Öyküler: Yeni Pekin Edebiyatı" adlı derginin tanıtımı, Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'nda düzenlenen etkinlikte yapıldı.

Çin Ulusal Yayınlar İthalat ve İhracat Şirketi (CNPIEC) ve Pekin Lao She Edebiyat Akademisi tarafından düzenlenen etkinliğe, Kırmızı Kedi Yayınevinin kurucusu ve sahibi Haluk Hepkon, Kırmızı Kedi Yayınevinin Çin kitaplığı editörü, gazeteci-yazar Kamil Erdoğdu ve Sinoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giray Fidan katıldı.

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Altı ayda bir yayımlanacak derginin ilk sayısında Pekin'den çağdaş Çinli yazarlar Feng Jicai, Sun Rui, Tie Ning, Ma Xiaotao ve Qiao Ye'nin öyküleri yer alıyor.

Dergi, Çin'in binlerce yıllık geçmişe sahip başkenti Pekin'in bugünü ve geçmişinden gelen birikimi usta kalemlerle Türk okurunun beğenisine sunmayı amaçlıyor.

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