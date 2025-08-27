Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'daki ilk maçında Letonya'yı yendi

İstanbul
A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmaya etkili başladı. Letonya'yı dış atışlara zorlayan Türkiye, pota altından kaydettiği sayılarla 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 3-13. Ev sahibi takım, moladan toparlanarak dönmesine rağmen serbest atış çizgisi ve dış atışlardan skor üretmeye devam eden milliler, 8. dakikada farkı 14'e çıkardı: 10-24. Kalan bölümde art arda hatalar yapan Türkiye karşısında 11-0'lık seri yakalayan Letonya, farkı 3'e kadar indirdi. Ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.
İki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden 5'er kez isabet bulduğu ikinci çeyrekte farkı açan Türkiye, soyunma odasına 47-39 üstün gitti.
Üçüncü periyotta A Milli Takım, Letonya'ya büyük üstünlük kurdu. Dış atışlardan peş peşe bulduğu sayılarla tempo yakalayarak farkı 18 sayıya kadar çıkaran milliler, son bölüme 72-55 önde girdi.
Dördüncü ve son periyotta rahat oyun sergileyen Türkiye, sahadan 93-73 galip ayrıldı.
Letonya'ya karşı 15 üç sayı isabeti bulan milliler, EuroBasket tarihinde en fazla üç sayı kaydettiği maçı yaşadı.
Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçını 29 Ağustos Cuma günü saat 14.45'te Çekya ile yapacak.
Karşılaşmayı AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
Başantrenör Ataman: Bu şekilde basketbol oynamaya devam etmemiz gerekiyor
A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman ile milli oyuncu Kenan Sipahi, Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maça çok iyi başladıklarını belirten Ergin Ataman, "Müthiş defans yaptık, topu çok iyi taşıdık. Maçı kontrol ettik. İkinci çeyreğin sonunda birçok gereksiz top kaybı yaptık. Üçüncü çeyreğe iyi başladık, rakibimize kolay atış şansı tanımadık. Özellikle hücumda Kenan Sipahi çok iyi maç çıkardı. Larkin ve Cedi de müthiş oynadı. Alperen Şengün'ü çok iyi kullandık. Mükemmel basketbol oynadık. Bizim için önemli bir galibiyet. Tüm Avrupa'ya turnuvanın en iyi takımlarından biri olduğumuzu gösterdik. Maçtan önce herkes Letonya'yı favori gösteriyordu. Oyuncularıma çok güçlü takım olduğumuzu söyledim ve bunu parkede gösterdik. Bu şekilde basketbol oynamaya devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kenan'ın çok iyi performans sergilediğini aktaran 59 yaşındaki başantrenör, "Kenan, potansiyeli yüksek bir oyuncu. Ona çok güveniyoruz, takımın 1 numaralı oyun kurucusu. Topu iyi organize etti. Benim için sürpriz değil. Önümüzdeki maçlarda nasıl oynaması gerektiğini kendisi de anladı. Kenan'ı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
Milli takımın Letonya'ya karşı dış atışlardan bulduğu 15 isabetle EuroBasket tarihinde en fazla üç sayı kaydettiği maçını oynadığı hatırlatılan Ataman, "Bu oyun tarzıyla bu rakamı daha da arttırırız. Bulduğumuz atışların büyük çoğunluğu boş atışlar. Topu çok iyi çeviriyoruz. Rakipler içeriye kapanmak zorunda kalıyor. Hem ikili hem de iç dış oyununu çok iyi oynuyoruz. Hazırlık maçlarında düşük yüzdeyle atıyorduk ama böyle gitmeyeceğini biliyorduk. Daha da öz güven geldi. Bunu bu oyun tarzıyla daha da arttırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Kenan Sipahi: Takımın çok iyi bir kimyası var
Karşılaşmada kaydettiği 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan Kenan Sipahi, topu çok iyi paylaştıklarını kaydetti.
Karşılaşmada kaydettiği 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan Kenan Sipahi, topu çok iyi paylaştıklarını kaydetti.

Mücadeleye etkili başladıklarını ifade eden milli oyuncu, "Maçın başında Alperen Şengün ve Alperen ile etkili olduk. Bu takımın çok iyi bir kimyası var. Topu çok iyi paylaştık. Sadece bir maçı kazandık. Önümüzdeki müsabakalarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye görüş belirtti.