Dolar
42.50
Euro
49.36
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,055.80
BTC/USDT
91,124.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye ile Umman arasındaki ticarette hedef 5 milyar dolar

Helal ekosisteminin dünya genelindeki en önemli organizasyonları arasında yer alan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025'te, Türkiye ile Umman arasındaki ticaret hedefi DEİK Türkiye-Umman İş Forumu'nda 5 milyar dolar olarak belirlendi.

Gökhan Yıldız  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Türkiye ile Umman arasındaki ticarette hedef 5 milyar dolar

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonundaki zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde sürüyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmeliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirirken, bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye ile dost ülkeler arasında yeni işbirliği fırsatlarına da sahne olan etkinlik kapsamında gerçekleştirilen DEİK Türkiye-Umman İş Forumu, iki ülke arasında son yıllarda ivme kazanan ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirileceğine dair güçlü mesajlar verdi.

Katılımcılar iki ülke arasındaki 1,3 milyar dolarlık ticaret hacminin gelecek dönemde 5 milyar dolara çıkarılacağı ve iki ülkenin yeni ticari projelerde buluşacağı bilgisini paylaştı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete, DEİK'in Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli ticari diplomasi platformu haline geldiğini belirtti.

Ete, 153 iş konseyinin aktif olarak çalıştığını ve Umman Konseyi'nin bu yapı içinde stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

2016’da kurulan konseyin, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için önemli girişimlerde bulunduğuna işaret eden Ete, son 10 yılda iki ülke arasında oldukça verimli bir işbirliği dönemi yaşandığını ifade etti.

Ete, 2-4 Şubat tarihlerinde Umman’da gerçekleştirilecek Türkiye-Umman İş Forumu ve OMNEX Fuarı'nın enerji, savunma, sağlık, turizm, gıda, denizcilik ve lojistik gibi kritik sektörlerde yeni ortaklıkların önünü açacağını belirtti.

"İki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı ilişkiler hızla gelişiyor"

Umman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Abdullah Al-Rawas ise, iki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, düzenlenen her toplantının ortak ticari zemini güçlendirdiğini açıkladı.

2-4 Şubat’ta yapılacak yeni forumun ilişkileri daha üst seviyeye taşıyacağını ifade eden Al-Rawas, görüşmelerde bir Türk bankasının Umman’da faaliyet göstermesi konusunun değerlendirildiğini ve bu alanda ilerleme görmek istediklerini belirtti.

2024 yılı sonu itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 820 milyon dolar olduğunu belirten Al-Rawas, "Orta vadede hedefimiz 5 milyar dolara ulaşmaktır." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Barutçu da Türkiye ile Umman arasındaki ilişkilerin devlet başkanları düzeyinde gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerle yeni bir ivme kazandığını ifade etti.

2017’de 300 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacminin, geçen yıl 1,3 milyar dolara yükseldiğini aktaran Barutçu, 2023’ün Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin Umman’a ihracatının 422 milyon dolar, Umman’dan yapılan ithalatın ise 899 milyon dolar olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki 13. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısının gelecek ay Ankara’da gerçekleştirileceğini açıklayan Barutçu, bakanlar düzeyinde yeni işbirliği alanlarının ele alınacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çeşme'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ulaştırma Bakanlığı: Patlama ve yangın ihbarı alınan gemideki 25 personel sağlıklı şekilde kurtarıldı
Mecidiyeköy'de metrobüs arızası seferleri aksattı
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan: Talebimiz İsrail'in adalet önünde soykırımın hesabını vermesi
İstanbul'daki yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Türkiye ile Umman arasındaki ticarette hedef 5 milyar dolar

Türkiye ile Umman arasındaki ticarette hedef 5 milyar dolar

Konya merkezli 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı

Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İznik'te düzenlenen ayine katıldı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İznik'te düzenlenen ayine katıldı
Meteorolojiden Ege Denizi'nin güneyi için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Ege Denizi'nin güneyi için fırtına uyarısı
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet