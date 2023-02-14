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Gündem, Asrın felaketi

Tekirdağ'da yazlıkların kapısı depremzedeler için açıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler Tekirdağ'da yazlıklara yerleştirildi.

Mesut Karaduman   | 14.02.2023
Tekirdağ'da yazlıkların kapısı depremzedeler için açıldı Fotoğraf: Mesut Karaduman - AA

Tekirdağ

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, AA muhabirine ilçedeki yazlıklarda 300 depremzedenin ağırlandığını söyledi.

Depremzedeler için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Ata, "Yaşanan depremden sonra depremzede ailelerin misafir edilmesi için talebimizi yazlıkçılara ilettik. Sağ olsun insanlar çok duyarlı çoğu kişi yazlığını açmayı kabul etti. Biz de yazlıklarda gerekli bakımları yaptık. Evler misafirlerimiz için kullanıma hazır hale getirildi. Gelen depremzedeler gönül rahatlığıyla oturuyor. Gelecek afetzedeler için hazırlıklarımız devam ediyor." dedi.

Marmaraereğlisi Emlak Konutları Sitesi Yönetim Kurulu Müdürü Ali Karabulut da depremde mağdur olan kişileri en iyi şekilde misafir edeceklerini ifade etti.

Kaymakamlık ve belediyenin talep etmesi üzerine yazlık sahipleriyle görüşerek evleri depremzedelere açtıklarını belirten Karabulut, "Bizler bütün yazlık sahipleriyle görüştük. Sevindirici olan da herkesin anında bizlere dönüş yapması oldu. Bazı ev sahipleri bir yıllığına evini açacağını iletti. Bazıları maddi destek olacağını iletti. Burada misafir edeceğimiz depremzedelerin bütün ihtiyaçları ile ilgileneceğiz. Gelecek olan depremzedeler için de yerlerimizi hazırladık." diye konuştu.

Depremzede Mehmet Özbay ise 7 kişilik ailesiyle Tekirdağ'a geldiğini belirtti.

Türk halkının kenetlenmesinin acıları bir nebze dindirdiğini vurgulayan Özbay "Depremden dolayı çok üzgünüz. Çocuklarımız çok etkilendi. Sağ olsun Tekirdağ'da insanlar bizlere evlerini açtı. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz."

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