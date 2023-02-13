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Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Dünya, Asrın felaketi

Saraybosnalı 12 yaşındaki Mehanovic, çay satarak depremzedelere yardım topluyor:

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan 12 yaşındaki Benjamin Mehanovic, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere yardım edebilmek için çay satıyor.

Vesna Besic, Lejla Biogradlija   | 13.02.2023
Saraybosnalı 12 yaşındaki Mehanovic, çay satarak depremzedelere yardım topluyor: Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Başkentteki Dobrinja semtinde kurduğu küçük standında çay satarak yardım toplayan Mehanovic, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sekizinci sınıf öğrencisi Mehanovic, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremleri televizyonda gördüğünü ifade ederek "O zaman stant açma fikri geldi. Arkadaşlarımı da çağırdım ve topladığımız parayı buradaki yardım kuruluşu Pomozi.ba'ya teslim etmeyi veya bebekler için gerekli malzemeleri almayı teklif ettim." dedi.

Kendi yardım kampanyasına cumartesi günü başladığını söyleyen Mehanovic, "Şimdiye kadar 100 avro topladım. İlk gün topladığım parayla bebekler için malzeme aldım, ikinci gün ise topladığım yardımı bir zarfa koyarak Pomozi.ba'ya götürdüm." diye konuştu.

Mehanovic, depremden etkilenen çocuk ve bebekler için çok üzüldüğünü belirterek "Bazı insanlar çay içmek istemedi, sadece yardım yaptı." ifadelerini kullandı.

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