Dünya

Bosna Hersek'teki huzurevinde çıkan yangında ölü sayısı 13'e yükseldi

Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki bir huzurevinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

İsmail Özdemir  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Bosna Hersek'teki huzurevinde çıkan yangında ölü sayısı 13'e yükseldi

Sarajevo

Yerel yetkililer, 4 Kasım akşamı şehirdeki huzurevinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerden 11'inin otopsilerinin yapıldığı, yaralıların tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Bosna Hersek'teki iki entiteden Bosna Hersek Federasyonu'nda ve özel bir statüye sahip Brcko Bölgesi'nde yas ilan edilirken devlet düzeyinde ise Bakanlar Konseyi toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yas kararı alınamadı.

Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki huzurevinde 4 Kasım'da meydana gelen yangında 40'a yakın kişi yaralanmıştı.

