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Sağlık, Asrın felaketi

Sağlık Bakanı Koca'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. ayına ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verildiğini, halen hastanelerde yatan 617 depremzedenin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Mehmet Tosun  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Sağlık Bakanı Koca'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. ayına ilişkin paylaşım

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası verilen sağlık hizmetlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Depremin üzerinden 6 ay geçtiğini hatırlatan Koca, şunları kaydetti:

"1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42 bin 295'i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz."

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