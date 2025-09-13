Dolar
Dünya

Nepal'de Karki'nin geçici başbakan atanmasının ardından önlemler gevşetiliyor

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlatılan hükümet karşıtı protestoların ardından Sushila Karki'nin geçici başbakan atanması sonrası, başkent Katmandu'nun da dahil olduğu bazı bölgelerdeki önlemler gevşetiliyor.

Ayşe İrem Çakır  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Nepal'de Karki'nin geçici başbakan atanmasının ardından önlemler gevşetiliyor Fotoğraf: Sunil Pradhan/AA

Ankara

Ülkede dün Karki'nin geçici başbakan olarak yemin edip göreve başlamasının ardından hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

The Kathmandu Post gazetesine göre, güvenlik durumunun normale döndüğü gerekçesiyle Chitwan ve Ramechhap bölgelerinin yanı sıra başkent Katmandu'nun çoğu noktasındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Öte yandan yetkililer, gösteri ve protestoların önlenmesi amacıyla Katmandu'nun bazı bölgelerindeki yasakların sürdüğünü açıkladı.

Geçici Başbakan yemin etmişti

Ülkedeki protestoların ardından Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel'in geçici başbakan atadığı Karki için dün Başkanlık Ofisi'nde tören düzenlenmişti.

Nepal'in ilk kadın Başbakanı 73 yaşındaki Karki'ye geçici hükümete başkanlık yapmak üzere yemin ederken 6 ay içinde ülkeyi seçimlere götürme yetkisi verilmişti.

Nepal'deki protestolar

Nepal'de 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamentoya doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Olaylarda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 1300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav, görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.

Diğer yandan, hapishanelere baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkum firar etmişti.

Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, dün geçici başbakan olarak yemin ederek göreve başlamıştı.

