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Dünya, Asrın felaketi

Rus petrokimya şirketi SIBUR depremzedeler için 1 milyon dolar bağışlayacak

Rusya'nın en büyük petrokimya şirketi SIBUR'un, Türkiye’de depremden etkilenen vatandaşlara 1 milyon dolar bağışlayacağı bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 14.02.2023
Rus petrokimya şirketi SIBUR depremzedeler için 1 milyon dolar bağışlayacak Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Moskova

Türkiye'de de faaliyet gösteren SIBUR'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Türkiye'deki depremzedelere yardım kararı aldığı belirtildi.

Yardım kapsamında 1 milyon dolar bağış yapacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şirketin şubat-mart aylarında Türkiye'de satılan her ton üründen 5 dolar bağışta bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SIBUR International Başkanı Andrey Frolov, depremin yarattığı yıkıcı etkiye dikkati çekerek, "On binlerce Türk insanını öldüren veya evsiz bırakan bu yıkıcı depremin yol açtığı zarar karşısında şok olduk. Acıların boyutu hepimizi derinden etkiledi, mağdurlara yardım etmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SIBUR'un 2022'de Türkiye'ye önemli miktarda polimer, kauçuk ve organik sentez gibi petrokimya ürünleri tedarik ettiğine işaret edilen açıklamada, "SIBUR'un, deprem nedeniyle üretim kesintileri ve lojistik aksaklıklarla karşı karşıya kalan Türkiye'ye Rus işletmelerin SIBUR'un ham maddesinden ürettiği plastik ürünlerini tedarik etmeye devam etmesi de bu durumda büyük önem taşıyor." denildi.

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