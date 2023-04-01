Dolar
19.18
Euro
20.79
Altın
1,969.42
ETH/USDT
1,824.00
BTC/USDT
28,403.00
BIST 100
4,812.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’de AA’ya özel açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Otizmli Mehmet Ali, Kahramanmaraş'taki çadır kentte özel eğitiminden geri kalmıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören evlerinden kurtulan 9 yaşındaki otizmli Mehmet Ali Aksakal, çadır kentte oluşturulan 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitimine devam ediyor.

Halife Yalçınkaya, Serhat Zafer  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
Otizmli Mehmet Ali, Kahramanmaraş'taki çadır kentte özel eğitiminden geri kalmıyor Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Kahramanmaraş

Onikişubat ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde Aksakal ailesinin yaşadığı 4 katlı apartman, depremde ağır hasar gördü. Aile fertleri, komşuların da yardımıyla ağır hasar gören apartmanın balkonundan sarkarak aşağı inmeyi başardı.

Depremden yara almadan kurtulan Kübra ve Ahmet Aksakal çiftinin 3 çocuğundan biri olan otizmli Mehmet Ali ise depremin izlerini Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'ndeki çadır kentte oluşturulan özel eğitim çadırında eğitim görerek silmeye çalışıyor.

Anne Kübra Aksakal, AA muhabirine, deprem sırasında yaşadıkları evin ağır hasar gördüğünü söyledi.

Evlerinin kapısının, dökülen beton parçaları nedeniyle açılmadığını belirten Aksakal, "Eşim evin öne doğru eğildiğini söylemesi üzerine arka balkona doğru gittik. Daha sonra şiddetli bir sallantı oldu." dedi.

Apartmanın üçüncü katında kendilerinin, ikinci katında ise ağabeyinin oturduğunu anlatan Aksakal, "Ağabeyimin de yardımıyla önce 2 yaşındaki kızımız Emine'yi, sonra 14 yaşındaki oğlumuz Eyüp'ü aşağıya indirdik. Balkondan aşağıya sallanarak indik. Evimizin eklenti kısmındaki çatının da yardımıyla aşağıda bizi tuttular. Mehmet Ali önce inmek istemedi, babası zorla sallandırarak aşağı doğru indirdi." diye konuştu.

Depremin ardından çadır kentin bulunduğu alandaki bir fakültenin binasında yaşamaya başladıklarını dile getiren Aksakal, "Burada birazcık da olsa acımızı dindiriyorlar, yaşadıklarımızı unutmaya çalışıyoruz. 2,5 yaşında otizm teşhisi konulan Mehmet Ali, buradaki çadır rehabilitasyon merkezinde eğitim alıyor. İlk zamanlar hırçındı ve uyuyamıyordu, gitgide kendisini toparlamaya çalışıyor. Buraya gelince daha da rahatladı, bire bir ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı.

Özel eğitim çadırında 12 öğrenciye eğitim veriliyor

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü psikososyal destek ekibinde görevli Furkan Kara ise rehberlik danışman ve özel eğitim eğitmenleriyle Kahramanmaraş'ta gönüllü olarak görev yaptıklarını söyledi.

Farklı çadır kentlerde psikolojik destek ve özel eğitim sınıflarında dezavantajlı bireylere destek sağladıklarına işaret eden Kara, "Deprem sonrasında özel eğitimin her koşulda devam etmesi gerektiğini gördük. Bizler onlara yardım etmek için buradayız." dedi.

Kara, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere eğitim verdikleri sırada ailelerin de kendilerine zaman ayırma fırsatı bulduklarını vurgulayarak, "Çadır kentte açılan özel eğitim okulunda 12 öğrenci eğitim alıyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 50 gönüllü öğretmenimizle Kahramanmaraş'tayız. Öğrencilerimizle bireysel olarak çalışıyoruz, onların ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Hasar tespit durumlarında hemen hemen nihayete gelindi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin yakalanan şüpheli serbest bırakıldı
Depremden etkilenen Osmaniye'de 83 bin 917 çocuğa psikososyal destek sağlandı
Gönüllü öğrenciler ihtiyaç sahibi aileler için iftar öncesi yola düşüyor
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 29 mahallede sürdü

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Hasar tespit durumlarında hemen hemen nihayete gelindi

İçişleri Bakanı Soylu: Hasar tespit durumlarında hemen hemen nihayete gelindi

Büyüklere moral çocuklara neşe olsun diye iftar çadırı bayrak ve balonlarla süsleniyor

Otizmli Gökçe özel sınıfta depremin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor

Otizmli Mehmet Ali, Kahramanmaraş'taki çadır kentte özel eğitiminden geri kalmıyor

Otizmli Mehmet Ali, Kahramanmaraş'taki çadır kentte özel eğitiminden geri kalmıyor
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 29 mahallede sürdü

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 29 mahallede sürdü
Hatay'da çocuklar depremin yıktığı evlerini ve hayallerini resmetti

Hatay'da çocuklar depremin yıktığı evlerini ve hayallerini resmetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet