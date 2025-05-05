Dolar
38.59
Euro
43.65
Altın
3,308.65
ETH/USDT
1,809.80
BTC/USDT
94,074.00
BIST 100
9,112.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Kahramanmaraş Stadyumu için yapım sözleşmesi imzalandı

Kahramanmaraş'a inşa edilecek "Kahramanmaraş Stadyumu"nun yapım sözleşmesi imzalandı.

Sinan Doruk  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Kahramanmaraş Stadyumu için yapım sözleşmesi imzalandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente yapılacak 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun protokolü, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk arasında Ankara'da imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlüer, stadyumun, yaşayan stat olarak tasarlandığını, birçok spor dalı ve sosyal etkinlilerde Kahramanmaraş'a ve vatandaşlara hizmet edeceğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Statta bulunacak tesislerle ilgili bilgi veren Ünlüer, "İçerisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri, protokol fuayesi ve dinlenme salonları, basın fuayesi, çalışma salonları, basın toplantı odası, canlı yayın odası ve teknik hacimler, 10 loca, seyirci fuayeleri ve hizmet birimleri, sporcu fuayesi, soyunma odaları, 2 ısınma salonu, 3 antrenman salonu, teknik hacimler, iş yerleri ile mescitler yer alacak. Kahramanmaraş'a değer katacak bu önemli yatırımın, şehrimize ve tüm spor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İmza törenine, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp'ten İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın yaralandı
Ankara'da "Haydar Aliyev ve Türk Dünyası Paneli" düzenlendi
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Kan Torbası Üretim Fabrikamız önümüzdeki yıl faaliyete geçecek

Benzer haberler

Kahramanmaraş Stadyumu için yapım sözleşmesi imzalandı

Kahramanmaraş Stadyumu için yapım sözleşmesi imzalandı

GES'lerdeki arızaları hızlı tespit edebilecek sistem üzerinde çalışılıyor

Bazı illerde sağanak ve dolu etkili oldu

Enkazda canları kurtarırken ölen Proteo'nun adının verildiği merkez hayvanlara şifa dağıtıyor

Enkazda canları kurtarırken ölen Proteo'nun adının verildiği merkez hayvanlara şifa dağıtıyor
Kahramanmaraş'ta tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kahramanmaraş'ta başladı

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kahramanmaraş'ta başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet