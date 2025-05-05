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Spor, Futbol

Trabzonspor haftayı 1 puanla kapattı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan müsabaka, 1-1 berabere tamamlandı.

Emre Doğan  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Trabzonspor haftayı 1 puanla kapattı Fotoğraf: Arife Karakum - AA

İstanbul

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Maçın 7. dakikasında Hajradinovic'in ceza sahası sağ çaprazında dar açıdan çıkardığı şutta kaleci Muhammet Taha Tepe gole izin vermedi.

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11. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı kornerde Yasin Özcan'ın altıpas çizgisinden yaptığı kafa vuruşunda, yere çarparak seken topu kaleci Muhammet Taha Tepe kornere çeldi.

18. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağdan pasında Aytaç Kara'nın ceza yayında bekletmeden yaptığı vuruşta top Batagov'a çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada lacivert-beyazlılar ikinci gole çok yaklaştı. Hajradinovic'in savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Ben Ouanes, topu kontrol ettikten sonra kaleci Muhammet'ten sıyrıldı. Vuruş açısını kaybeden Tunuslu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde müsait durumda bulunan Aytaç Kara'ya çıkardı. Aytaç'ın bekletmeden çıkardığı şutta Mustafa Eskihellaç, kale çizgisi önünde topa müdahale ederek kornere çeldi.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi ile babası da müsabakayı tribünden takip etti. Bordo-mavili taraftarlar, Minguzzi için tribünlerde, "Düşleri asi bordo loş mavi selam sana Ahmet Minguzzi" pankartını açtı.

İkinci yarı

47. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Sikan, yerden yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

56. dakikada Hajradinovic'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall'ın kaleci Muhammet Taha Tepe ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

57. dakikada soldan son çizgiye inen Rodrigues'in içeriye çevirdiği topa Da Costa'nın altıpasın önünden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak, uzak direğin yanından kornere çıktı.

63. dakikada Hajradinovic'in yerden pasında topla buluşan Aytaç Kara'nın sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Muhammet Taha Tepe'den seken top, Batagov'un koluna çarptı. Hajradinovic'in dönen topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90. dakikada Trabzonspor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Cham'ın rakip yarı alanın ortasından kullandığı serbest atışta arka direkte Okay Yokuşlu, topu kafayla penaltı noktasına indirdi. Batagov'un arka direğe çevirdiği meşin yuvarlağa ayağını sokan Banza, topu filelere gönderdi. VAR'da incelenen pozisyonda, Okay'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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