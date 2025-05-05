Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, yapılan tek maçla sona erdi. Derbide Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.
İstanbul
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yenerken sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
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Avrupa kupalarına katılma hedefi olan takımlardan Beşiktaş, kritik bir 3 puana imza atarak haftayı kayıpsız geçerken Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. RAMS Başakşehir de deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-2 yendi.
Süper Lig'in 34. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor: 1-1
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 2-0
Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 2-4
Galatasaray-Net Global Sivasspor: 4-1
Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor: 3-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-1
Adana Demirspor-Göztepe: 1-2
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
Gelecek haftanın programı
Ligin 35. hafta programı şu şekilde:
9 Mayıs Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
11 Mayıs Pazar:
16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)
12 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.