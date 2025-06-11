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Spor, Futbol

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Acun Ilıcalı'nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı

İstanbul

Kulübün açıklamasında, "2024-25 dönemi yönetim kurulu üyemiz, asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca yönetim kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz." denildi.

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Acun Ilıcalı'dan "teşekkür" mesajı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Acun Ilıcalı, "teşekkür" mesajı yayımladı.

Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında "Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi. Sayın başkanımız Ali Koç’a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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