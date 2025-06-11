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Spor, Futbol

Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması

İstanbul

Galatasaray Kulübü, Leroy Sane'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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