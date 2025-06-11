Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması

İstanbul
Galatasaray Kulübü, Leroy Sane'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.