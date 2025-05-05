Sporda haftanın özeti

Ankara
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🆚 Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 yendi. Beşiktaş ise Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti— AA SPOR (@aa_spor) May 5, 2025
🏀 Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final'e yükseldi
🚴♀️ 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu XDS Astana takımından Wout Poels kazandı
🏆 Bundesliga'da… pic.twitter.com/WfSCt3gJba