Ankara
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🏆 UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 yendi, Galatasaray ile Dinamo Kiev 3-3, Fenerbahçe ile Lyon 0-0 berabere kaldı.— AA SPOR (@aa_spor) January 27, 2025
🎾 Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İtalyan Jannik Sinner, tek kadınlarda ABD'li Madison Keys şampiyon oldu.
🟢 Sporda haftanın özeti pic.twitter.com/IpeaCD7TJS