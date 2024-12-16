Sporda haftanın özeti

Ankara
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🏆 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0, Beşiktaş ise Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi.— AA SPOR (@aa_spor) December 16, 2024
🏆 UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 yendi.
🇹🇷 A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde… pic.twitter.com/Kae41szgmy