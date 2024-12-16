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Spor, Futbol

Adana Demirspor, Beşiktaş'ı mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Bekir Ömer Fansa  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Adana Demirspor, Beşiktaş'ı mağlup etti

Adana

İlk yarı 

10. dakikada Al Musrati'nin ceza sahası içine doğru pasında topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda, top kaleci Deniz Dönmezer'den oyun alanına geri döndü.

11. dakikada ceza sahası önündeki Yusuf Barasi'den aldığı topuk pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Aimbetov'un vuruşunda, kaleci Mert topu uzaklaştırdı.

13. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesiyle geri dönen topa Arda Kurtulan'ın vuruşunda, Mert bir kez daha meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tolga Kalender'in kafayla müdahalesi sonrası Yusuf Barasi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

34. dakikada Can Keleş'in sağ kanatta ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Deniz Dönmezer yatarak topa hakim oldu.

39. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın yerden pasında kale sahası içinde Aimbetov'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

Adana Demirspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 üstün bitirdi.

İkinci yarı 

58. dakikada ceza sahasına gönderilen topa kafayla müdahale eden Zaynutdinov'un ardından yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda, top, kaleci Deniz Dönmezer'de kaldı.

71. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Semih Kılıçsoy'un ön direkte vuruşunda, kaleci Deniz topu kornere çeldi.

72. dakikada Beşiktaş farkı bire indirdi. Sol kanattan Muçi'nin kullandığı köşe atışı sonrası savunma topu uzaklaştırmak isterken Yusuf Barasi'nin ceza sahası içinde müdahale ettiği topu Al Musrati kafayla filelere gönderdi: 2-1

87. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında yükselen Al Musrati'nin kafa vuruşunda, kaleci Deniz son anda uzanarak direğin dibinden topu kornere çeldi.

90+8. dakikada Joao Mario'nun kullandığı köşe atışında Semih Kılıçsoy'un kafayla arkaya aşırttığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Al Musrati'nin vuruşunda, top kaleci Deniz Dönmezer'den oyun alanına geri döndü.

Adana Demirspor maçtan 2-1 galip ayrıldı.


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