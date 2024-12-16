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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Başakşehir maçında sakatlanan futbolcuların durumuyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'de dün RAMS Başakşehir ile yapılan maçta sakatlanan futbolcularının son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Fenerbahçe'den Başakşehir maçında sakatlanan futbolcuların durumuyla ilgili açıklama

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur. Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır." denildi.

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