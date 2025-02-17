Ankara
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🆚 UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, Anderlecht’i 3-0 yendi, Galatasaray ise AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu— AA SPOR (@aa_spor) February 17, 2025
🏀 2025 NBA All-Star’da 🇹🇷 Alperen Şengün 4 sayı, 1 ribauntla oynadı
🏆 Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası’nda şampiyon oldu
🟢 Sporda haftanın özeti pic.twitter.com/tqvg4bbcRB