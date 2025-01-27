Dolar
35.74
Euro
37.61
Altın
2,753.85
ETH/USDT
3,122.10
BTC/USDT
100,925.00
BIST 100
9,973.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İspanya Milli Takımı'nda Luis de la Fuente'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı

Mutlu Demirtaştan  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
İspanya Milli Takımı'nda Luis de la Fuente'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı

İstanbul

İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesi yenilendi.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada 63 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Luis de la Fuente, 2022'de başına geçtiği İspanya Milli Takımı'nı 2022-23 UEFA Uluslar Ligi ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'da otel inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kardüz Yaylası'ndaki kış manzaraları havadan görüntülendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda Gazze ve Suriye'yi görüştü
Aydın'da kıl çadırı üreten işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor
Kartal'da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi

Benzer haberler

İspanya Milli Takımı'nda Luis de la Fuente'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı

İspanya Milli Takımı'nda Luis de la Fuente'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet