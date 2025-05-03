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Dünya

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Gorontalo'nun yaklaşık 165 kilometre batısında olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 110 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

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Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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