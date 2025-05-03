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Dünya

Rusya: Zelenskiy, Moskova'ya gelecek dünya liderlerini açıkça tehdit etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 9 Mayıs'ta Zafer Bayramı kutlamaları için Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini belirtti.

Ali Cura  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Rusya: Zelenskiy, Moskova'ya gelecek dünya liderlerini açıkça tehdit etti

Moskova

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Moskova'da 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin yaptığı açıklamanın tesadüf olmadığını belirterek, bunları "klasik bir uluslararası terör tehdidi" olarak nitelendirdi.

Zelenskiy'nin bu yüzden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkesi kabul etmediğini savunan Zaharova, "(Zelenskiy) 9 Mayıs'ta Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit etti." ifadesini kullandı.

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Uzun zamandır Zelenskiy'nin devlet başkanlarını tehdit etmeye başladığı gerçeğini öngördüklerini ve yanılmadıklarını kaydeden Sözcü Zaharova, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Mali ve Nijer'de gerçekleştirdiği bir dizi eylemle, yabancı teröristlik deneyimini diğer kıtalara da yaydığını hatırlatalım ama bugün artık dibe vurdu. Artık kutsal günde geçit törenlerine gelecek gazilerin fiziksel güvenliğini de tehdit diyor. Rusya topraklarında gerçekleşen her terör saldırısının ardından Kiev rejimi, güvenlik birimleri ve bizzat Zelenskiy bunun kendilerinin eseri olduğunu ve böyle olmaya devam edeceğini övünerek söylüyor."

Medvedev: Provokasyon olursa Kiev'in 10 Mayıs'ı görmesini kimse garanti etmez

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Putin'in Zafer Bayramı'ndaki ateşkes önerisini reddettiğini belirterek, Moskova'daki dünya liderlerinin güvenliğini de garanti edemeyeceğini söylediğini hatırlattı.

Medvedev, "Kim onun garantilerini arıyor ki? Sadece sözlü tahrik. Başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

Medvedev, "(Zelenskiy) Zafer Günü'nde gerçek bir provokasyon olması durumunda Kiev'in 10 Mayıs'ı göreceğini kimsenin garanti etmeyeceğini biliyor." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zafer Bayramı nedeniyle 9 Mayıs'ta Moskova'daki askeri geçit törenine katılacak olan yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini belirterek, "9 Mayıs'ta (Moskova'ya) gidecek olan tüm ülkelere (ülke temsilcileri) karşı pozisyonumuz çok basit. Rusya Federasyonu topraklarında olanlardan sorumlu olamayız. Size onlar güvenlik sağlıyor ve bu nedenle size hiçbir garanti vermeyeceğiz. Çünkü Rusya'nın bu tarihlerde ne yapacağını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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