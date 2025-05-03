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Dünya

Filistin'de yaşanan gıda kıtlığı, İsveç'te protesto edildi

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden yoğun saldırıları ve işgali nedeniyle Filistin’de yaşanan gıda kıtlığını protesto etti.

Atila Altuntaş  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Filistin'de yaşanan gıda kıtlığı, İsveç'te protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen eylemciler, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle İsrail'den hesap sorulmasını ve insani yardım malzemesinin bölgeye ulaştırılmasını istedi.

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Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.

"Filistin'e özgürlük, Trump planına hayır" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Uno Horn, Filistin halkına yönelik soykırıma dikkati çekmek için gösteriye katıldığını söyledi.

Horn, İsrail'in Filistin'de soykırımı hızlandırdığını aktararek, "Filistin halkının lehine gelişecek bir durum olana kadar her cumartesi İsrail'i protestoya devam edeceğiz. İsrail, Filistin'e son haftalarda tıbbı yardım girişini tümüyle kapattı. Filistin'e giden gıda yardımları da durduruldu. Yüzlerce doktor, ambulans şoförü ve hemşire bilinçli olarak öldürüldü." dedi.

Filistin'de sağlık siteminin tamamen çöktüğünü dile getiren Horn, şunları kaydetti:

"Ameliyata giren çocuklara morfin verilmeden elleri ayakları kesiliyor, korkunç derecede ürkütücü bir durum. Açıkçası Filistin'de gıda sıkıntısı oldukça kesin biçimde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) personeli de oradan çekilmek zorunda kalıyor. Çünkü orası çok tehlikeli, birçok BM çalışanını öldürdüler. Buna rağmen korkutucu ve garip olan şey İsveç hükümeti de olmak üzere hükümetlerin Filistin'e yönelik bir duruş sergilememeleri."

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