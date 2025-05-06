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Gazze'ye giderken İHA saldırısına uğrayan "Conscience" gemisindeki 6 Türk vatandaşı ülkeye döndü

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Conscience" gemisindeki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşünün sağlandığı bildirildi.

Nuri Aydın  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Gazze'ye giderken İHA saldırısına uğrayan "Conscience" gemisindeki 6 Türk vatandaşı ülkeye döndü

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, dün Türkiye'ye dönüşü sağlanan gemideki 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kaynaklar, gemide mürettebat olarak bulunan diğer Türk vatandaşlarının güvenli bir konuma nakli için Malta yetkilileriyle birlikte gerekli çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

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Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Malta açıklarındaki "Conscience" gemisine İHA saldırısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs’ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış, ancak bu uçağın, "Conscience" gemisine İHA saldırısından saatler önce, saat dokuzda ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmişti.

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Gazze'ye giderken İHA saldırısına uğrayan "Conscience" gemisindeki 6 Türk vatandaşı ülkeye döndü
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