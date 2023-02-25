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Spor, Asrın felaketi

"Omuz omuza" yardım kampanyası 1 Mart-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu önderliğinde gerçekleştirilecek "Omuz omuza" yardım kampanyası 1 Mart-15 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.02.2023
"Omuz omuza" yardım kampanyası 1 Mart-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek

İstanbul

Kampanya A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla gerçekleştirilecek.

1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de televizyon ve radyolardan gerçekleştirilecek ortak canlı yayınla yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen kampanyaya kulüp başkanları, futbolcular, teknik direktörler katılacak.

Omuz omuza yardım kampanyasından elde edilecek gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyacı için kullanılacak.

Bakan Kasapoğlu: "Bizim sevincimiz de acımız da bir"

Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol dünyasının zor günlerde bir araya gelmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Futbolun ülke tarihimizde çok önemli bir yeri var. Akıllarımıza kazınan, kalplerimizde yer etmiş, milletimizi gururlandırmış bir çok başarının yaşandığı bir branş futbol. Yüzyılın felaketi süresince gördük ki spor, dayanışmanın da önemli sembollerinden biri. Güzel anılar biriktirmemize vesile olmuş, bizi tüm dünyada onurla temsil etmiş futbol dünyamızın bu zor günlerde bir araya geliyor olması çok anlamlı. Bir tarafında rekabet olan futbolun, ihtiyaç duyulduğu zaman camia fark etmeden birleşiyor ve tek amaç uğrunda ele ele veriyor olması milletimizin ve bu toprakların asil duruşunun da bir ispatı. Bizim sevincimiz de acımız da bir. Bu vesileyle omuz omuza dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Sadece iyi günde değil zor günde de bir olduğumuzu gösteren Türk milletinin her bir ferdine saygılarımı sunuyorum. 1 Mart'ta tek yürek oluyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz."

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